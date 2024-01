Zwei Lastwagen krachen frontal zusammen: Lkw-Fahrer (63) schwer verletzt!

Gschwend - Schlechte Witterungsverhältnisse sorgten am Montagnachmittag für einen schweren Unfall zwischen zwei Lastern.

Der 63-jährige Mercedes-Fahrer wurde in seinem Laster eingeklemmt. © Kamera24

Laut Polizeiangaben war ein 58-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13.30 Uhr auf der L1080 in Richtung Frickenhofen unterwegs, als er die Kontrolle verlor.

Auf glatter Straße rutschte der Volvo schließlich auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es zu Frontalkollision mit einem Mercedes-Laster. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes prallte er rückwärts gegen einen VW Golf.

Der Mercedes-Fahrer (63) wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik eingeliefert. Auch der Volvo-Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Die VW-Fahrerin sowie ihr 10-jähriges Kind blieben glücklicherweise unverletzt.