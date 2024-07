30.07.2024 14:48 Zwei Schwerverletzte an Abfahrt der A71: Toyota-Fahrer missachtet Vorfahrt

An der Abfahrt der A71 in Kreis Sömmerda kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Von Christian Rüdiger

Sömmerda - Am Montag ereignete sich an der A71 im Kreis Sömmerda ein schwerer Verkehrsunfall. Der 44-Jährige sowie der 67-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte ein 44-jähriger Toyota-Fahrer von der Autobahn abfahren. Beim Abbiegen nach links auf die Landstraße übersah er jedoch einen herannahenden Volkswagen und missachtete die Vorfahrt. Der 44-Jährige krachte anschließend mit dem Fahrzeug des 67-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer verletzten sich schwer und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Landstraße war nach dem Unfall vorübergehend voll gesperrt. Laut Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Neben den beiden Autos wurde auch die Leitplanke beschädigt.

Titelfoto: Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa