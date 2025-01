Dank Glasfaser und Ehrenamt: Altmark ist nicht abgehängt

Der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD, 42) sieht eine optimistische Zukunft für die Altmark. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"12,6 Millionen Euro Fördersumme haben wir als Altmark am Mittwoch erhalten. Das Land kofinanziert mit 6 Millionen Euro", sagte der SPD-Politiker beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Hochschule, Hansestadt und Landkreis Stendal.

"Das heißt, zu den fast 30.000 Glasfaseranschlüssen in den letzten Jahren kommen noch einmal 2.300 dazu. Die Altmark ist der mit Glasfaser am besten versorgte ländliche Raum in Sachsen-Anhalt und muss sich auch bundesweit nicht verstecken."

Der Landrat sagte laut Mitteilung des Landkreises weiter: "Ich gebe diese Stadt und diesen Landkreis nicht verloren. Und ich weigere mich, dieses wunderbare Land verloren zu geben."

Es lohne sich, für die Zukunft der Region einzutreten. Die Altmark im Norden Sachsen-Anhalts ist eine dünn besiedelte Region.