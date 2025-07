Flixbus expandiert weiter: Grüne Busse rollen bald auch durch Australien

Flixbus expandiert nach Australien: Ab Dezember starten Fernbusse in Down Under.

Von Benedikt Zinsmeister

München/Sydney - Nächster Halt: Down Under! Das Verkehrsunternehmen Flix will noch in diesem Jahr nach Australien expandieren.

Alles in Kürze Flixbus expandiert nach Australien

Start ist für die australische Sommersaison geplant

Flix erweitert Streckennetz um einen fünften Kontinent

Australiens Fernbus-Sektor ist nur teilweise digital

Weitere Expansion in Mexiko und Peru geplant Mehr anzeigen

Im Dezember 2025 will Flix auch in Australien durchstarten. © Sven Hoppe/dpa Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Das Streckennetz werde damit um einen fünften Kontinent erweitert. "Australien ist nicht nur ein attraktiver Wachstumsmarkt für sich, sondern ein wichtiger Meilenstein der Expansion von Flix im asiatisch-pazifischen Raum. Genauso wie in Lateinamerika wollen wir auch dort unsere Präsenz weiter ausbauen", sagte Flix-CEO André Schwämmlein in der Mitteilung. Australische Betreiber verfügten zwar über moderne Fahrzeuge, jedoch sei der Fernbus-Sektor weitgehend traditionell und nur teilweise digital aufgestellt. Flix will ein "vollständig digitales Buchungserlebnis" bieten. Pünktlich zur australischen Sommersaison, die im Dezember beginnt und bis Februar andauert, will Flix in Down Under starten.