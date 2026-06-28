Kippen für 20 Euro: Kassenärzte-Chef will höhere Preise für Tabak und Alkohol
Berlin - Kassenärzte-Chef Gassen (63) fordert deutlich höhere Preise für Tabak und Hochprozentiges, um junge Menschen vom Konsum abzuhalten.
"Das Rauchen und der Alkoholkonsum beginnen oft schon in der Jugend", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegenüber "Bild".
Tabak- und Alkoholprodukte zu verteuern, würde sie schwerer erschwinglich machen.
"Kostet eine Schachtel Zigaretten 20 Euro, werden Jugendliche sich das nicht mehr wie heute leisten können", so Gassen. "Das Schnorren von Zigaretten wird dann auch nicht mehr von Erfolg gekrönt sein."
Derzeit kostet eine Packung Zigaretten im Durchschnitt knapp 9 Euro. Die Bundesregierung plant zwar weitere Erhöhungen der Tabaksteuer, allerdings in deutlich kleineren Schritten. Bis zum Jahr 2030 soll der durchschnittliche Packungspreis auf etwa 11,40 Euro steigen.
Titelfoto: dpa/Fabian Sommer