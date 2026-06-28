Kippen für 20 Euro: Kassenärzte-Chef will höhere Preise für Tabak und Alkohol

Berlin - Kassenärzte-Chef Gassen (63) fordert deutlich höhere Preise für Tabak und Hochprozentiges, um junge Menschen vom Konsum abzuhalten.

Andreas Gassen (63), Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), plädiert für höhere Tabakpreise. © dpa/Fabian Sommer

"Das Rauchen und der Alkoholkonsum beginnen oft schon in der Jugend", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegenüber "Bild".

Tabak- und Alkoholprodukte zu verteuern, würde sie schwerer erschwinglich machen.

"Kostet eine Schachtel Zigaretten 20 Euro, werden Jugendliche sich das nicht mehr wie heute leisten können", so Gassen. "Das Schnorren von Zigaretten wird dann auch nicht mehr von Erfolg gekrönt sein."