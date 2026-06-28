Kippen für 20 Euro: Kassenärzte-Chef will höhere Preise für Tabak und Alkohol

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Kassenärzte-Chef Gassen (63) fordert deutlich höhere Preise für Tabak und Alkohol. Eine Schachtel Zigaretten sollen demnach 20 Euro kosten.

Von Sebastian Tangel

Berlin - Kassenärzte-Chef Gassen (63) fordert deutlich höhere Preise für Tabak und Hochprozentiges, um junge Menschen vom Konsum abzuhalten.

Andreas Gassen (63), Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), plädiert für höhere Tabakpreise.
Andreas Gassen (63), Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), plädiert für höhere Tabakpreise.  © dpa/Fabian Sommer

"Das Rauchen und der Alkoholkonsum beginnen oft schon in der Jugend", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegenüber "Bild".

Tabak- und Alkoholprodukte zu verteuern, würde sie schwerer erschwinglich machen.

"Kostet eine Schachtel Zigaretten 20 Euro, werden Jugendliche sich das nicht mehr wie heute leisten können", so Gassen. "Das Schnorren von Zigaretten wird dann auch nicht mehr von Erfolg gekrönt sein."

Derzeit kostet eine Packung Zigaretten im Durchschnitt knapp 9 Euro. Die Bundesregierung plant zwar weitere Erhöhungen der Tabaksteuer, allerdings in deutlich kleineren Schritten. Bis zum Jahr 2030 soll der durchschnittliche Packungspreis auf etwa 11,40 Euro steigen.

Titelfoto: dpa/Fabian Sommer

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