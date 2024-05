Millionen-Summe! Dieser Betreiber will alle seine Tankstellen in Deutschland verkaufen

Betreiber "Jet" soll einem Bericht nach über den Verkauf seiner 815 Tankstellen in Deutschland beraten. (Archivbild) © Claus Stier/dpa

Wie ein Quartalsbericht des Mutterkonzerns "Phillips 66" laut "The Pioneer" zeigt, will sich Jet offenbar von all seinen Tankstellen in Deutschland trennen.

Grund soll eine Neuausrichtung des Konzerns sein, der sich in der Zukunft eher um seine Kerngeschäfte kümmern will.

In der Branche ist solch eine Entscheidung kein Einzelfall: Bereits "Total Energies" verkaufte seine Tankstellen in der Bundesrepublik.

Wann genau es nun bei Jet der Fall sein wird, ist nicht bekannt.

In Deutschland werden 815 Tankstellen von der Marke mit dem blau-gelben Logo betrieben. Auch in Österreich gibt es über 150 Zapfstellen.

Experten schätzen den Wert des Verkaufs deshalb auf eine Summe von etwa drei Milliarden US-Dollar - umgerechnet etwa 2,8 Milliarden Euro.