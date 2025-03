Münchner Immobilienbank Obotritia ist endgültig pleite

München/Bonn - Die kleine Münchner Immobilienbank Obotritia ist nach jahrelangen Schwierigkeiten endgültig pleite: Das Amtsgericht in der Landeshauptstadt hat das Insolvenzverfahren eröffnet, wie die Finanzaufsicht Bafin mitteilte.

Laut der Finanzaufsicht Bafin ist die Münchner Immobilienbank Obotritia endgültig pleite. © Jonas Walzberg/dpa

Die Kunden sollen zumindest einen Teil ihrer Gelder schnell zurückbekommen.

Da das Geldinstitut laut Finanzaufsicht Bafin nicht mehr in der Lage ist, die Einlagen von gut 1300 verbliebenen Anlagern zurückzuzahlen, hat die Behörde den sogenannten "Entschädigungsfall" festgestellt.

Das bedeutet, dass die gesetzliche Einlagensicherung einspringt und die Ansprüche prüft.

Pro Kunde sind im Regelfall maximal 100.000 Euro Rückzahlung möglich, in Ausnahmefällen auch mehr. Die Bankhaus Obotritia GmbH war bereits in Liquidation, die Bafin hatte den Insolvenzantrag in der vergangenen Woche gestellt.

Vorläufiger Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Michael Jaffé, der seit 2020 auch die restlichen Vermögenswerte des zusammengebrochenen Wirecard-Konzerns sichert.