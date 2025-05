Schweizer Abdichtungen: Weltmarktführer SIGA kommt nach Halberstadt

Halberstadt - Eine große Firma siedelt sich in Halberstadt ( Sachsen-Anhalt ) an und hat bereits erste Stellen ausgeschrieben.

"Wir haben feststellen dürfen, dass Halberstadt natürlich verkehrstechnisch, von der Lage her, von der Infrastruktur her ideal gelegen ist, um eigentlich unseren größten Markt, und das ist Deutschland, abzudecken, mehr Nähe zu den Kunden zu gewinnen", so Geschäftsführer Michel Sieber laut MDR.

"Es ist ein Weltmarktführer, natürlich das ist für Halberstadt unheimlich viel wert. Und was für uns noch viel, viel mehr wert ist: Hier werden wirklich hochwertige Arbeitsplätze geschaffen und das ist ja das, woran es viele Jahre in unserer Region gerade auch gekrankt hat", so Szarata in einem Interview mit dem MDR.