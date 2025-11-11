Dufte! Sächsische Firma macht Aromen in Indien

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) besuchte am Dienstag im Rahmen seiner Südindien-Reise das Werk der Leipziger Firma Bell in Sri City.

Von Pia Lucchesi

Sri City (Indien)/Leipzig - Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) besuchte am Dienstag im Rahmen seiner Südindien-Reise das Werk der Leipziger Firma Bell in Sri City. Der Mittelständler produziert dort Aromen und Duftstoffe, speziell für den Verkauf auf dem Subkontinent.

Bell-Chef Holger Wetzler (50, l.) zeigte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) stolz sein indisches Werk in Sri City.
"Hier entwickeln wir Aromen und Düfte, die die Vielfalt des Landes widerspiegeln", erklärte Bell-Chef Holger Wetzler. Die Bell-Produktion in Indien hat sich auf Anwendungen für Lebensmittel, Getränke, Kosmetik und Haushaltspflege spezialisiert.

Seit 2023 besitzt die Firma in der Sonderwirtschaftszone Sri City ein eigenes Werk.

40 Mitarbeiter produzieren dort mit modernster Technologie Geschmacks- und Duftstoffe, die ihren Absatz nicht nur in Indien, sondern in ganz Asien, Afrika und Europa finden.

Wetzler: "In Leipzig beschäftigen wir 340 Menschen."

Nahe der Fabrik pflanzten Firmenchef und Minister einen Mango-Baum als Symbol für Nachhaltigkeit.
Vor Ort lobte Wirtschaftsminister Panter: "Bell zeigt eindrucksvoll, wie ein Mittelständler aus Leipzig nachhaltiges Wachstum mit internationaler Präsenz verbindet. Indien ist einer der spannendsten Märkte der Welt. Wer hier erfolgreich ist, denkt global, aber versteht lokale Bedürfnisse. Genau diesen Ansatz lebt Bell vorbildlich."

