13.03.2023 06:29 MDR wählt neuen Intendanten: Er soll Nachfolger von Karola Wille werden

Der Rundfunkrat des MDR will am Montag in Leipzig über den künftigen Intendanten des Senders entscheiden.

Leipzig - Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) will am Montag (10 Uhr) über den künftigen Intendanten des Senders entscheiden. Am heutigen Montag wird beim MDR in Leipzig ein neuer Intendant gewählt. © Lukas Schulze/dpa Einziger Kandidat für die Wahl in Leipzig ist der bisherige Verwaltungsdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), der 54-jährige Ralf Ludwig. Der MDR-Verwaltungsrat hatte den Manager im Januar einstimmig als Nachfolger von Karola Wille (63) vorgeschlagen. Sie ist noch bis Oktober MDR-Intendantin. Ludwig ist seit 2015 Verwaltungsdirektor des ARD-Senders und hat damit einen der höchsten Posten dort inne. Für den MDR ist der Diplom-Kaufmann seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ludwig wurde 1968 in Borna bei Leipzig geboren. Einziger Kandidat für die Nachfolge von Karola Wille (63) ist Verwaltungsdirektor Ralf Ludwig (54). © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Kirsten Nijhof/MDR/dpa Ludwig wäre der dritte Intendant des MDR: Vor Wille, die seit 2011 Chefin der Drei-Länder-Anstalt ist, leitete Udo Reiter (†70) den MDR.

Titelfoto: Bildmontage: Lukas Schulze/dpa, Jan Woitas/dpa