Mega-Krach in der Autoindustrie! Nissan entlässt 9000 Mitarbeiter

Der 1933 gegründete Konzern Nissan ist nach Toyota und Hyundai der drittgrößte, japanische Fahrzeughersteller. © Eugene Hoshiko/AP/dpa

In einer Stellungnahme an die Börse in Tokio hat der japanische Autoproduzent harte Sparmaßnahmen angekündigt. So wird Nissan unter anderem seine globalen Produktionskapazitäten um 20 Prozent reduzieren und auch sein Management neu organisieren.

Weltweit beschäftigt der Konzern eigenen Angaben zufolge über 134.000 Mitarbeiter.

Ebenfalls hat Nissan die Prognose für den Betriebsgewinn für das laufende Geschäftsjahr von 500 Milliarden Yen auf 150 Milliarden Yen (umgerechnet rund 905 Millionen Euro) nach unten korrigiert.

Es handelt sich bereits um die zweite Senkung der Geschäftsaussichten in diesem Jahr.