19.06.2025 15:32 Auto zwischen zwei Lastern eingeklemmt: Drei Personen in Lebensgefahr

Am Donnerstag kam es in Adendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto zwischen zwei Lastern eingeklemmt wurde. Drei Personen schweben in Lebensgefahr.

Von Tobias Bruns

Adendorf - Am Donnerstag kam es in Adendorf (Landkreis Lüneburg) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Auto zwischen zwei Lastern eingeklemmt wurde. Drei Personen schweben in Lebensgefahr. Alles in Kürze Schwerer Verkehrsunfall in Adendorf

Auto zwischen zwei Lastern eingeklemmt

Drei Personen in Lebensgefahr

Feuerwehr befreite Insassen

B202 aktuell voll gesperrt Mehr anzeigen Die Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle. © NEWS5 / Sebastian Peters Gegen 12.30 Uhr kam es zu der folgenschweren Kollision in der Artlenburger Landstraße, Ecke Dorfstraße. Ein Sattelschlepper stand an der roten Ampel, dahinter ein Mini mit drei Insassen. Aus noch ungeklärter Ursache krachte ein von hinten kommender Laster mit so hoher Geschwindigkeit in den Kleinwagen, dass dieser unter den Sattelschlepper geschoben wurde. In dem Mini befanden sich zwei Frauen und ein Mann, die durch den Aufprall in dem Fahrzeug eingeklemmt wurden, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mit. Zur Bergung des Minis musste der Laster angehoben werden Um die Insassen zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach und die Seitentüren des Minis entfernen. © NEWS5 / Sebastian Peters Die Feuerwehr befreite die Insassen, die alle drei in Lebensgefahr schweben sollen. Dafür wurde der Sattelschlepper angehoben und das Fahrzeug darunter rausgezogen. Eine Person kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die beiden anderen Insassen wurden mit Rettungswagen weggebracht. Auch der Fahrer des hinteren Lasters wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzung konnte die Polizei keine Auskunft geben. Die B202 ist aktuell noch voll gesperrt. Erstmeldung um 15.18 Uhr; aktualisiert um 15.32 Uhr.

