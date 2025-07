Frontalcrash mit zwei Verletzten: Anwohner kümmern sich um durstige Rettungskräfte

Landkreis Harburg - Am Mittwochnachmittag kam es in Fleestedt ( Niedersachsen ) zu einem schweren Verkehrsunfall . Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Alles in Kürze

Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf der Hittfelder Landstraße erheblich. © JOTO

Auf Nachfrage von TAG24 teilte die Polizei mit, dass es gegen 15.30 Uhr auf der Hittfelder Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Kastenwagen kam.

Der Fahrer des Kastenwagens wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Einsatzkräfte mussten ihn mit hydraulischem Rettungsgerät befreien und dazu eine Fahrzeugtür herausschneiden. Anschließend wurde der Mann umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Durch den heftigen Aufprall wurde sein Wagen stark beschädigt.

Die Landstraße, die zum Unfallzeitpunkt als Ausweichroute für die stark belastete Autobahn A1 diente, musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.