Bad Bunny spielt einzige Deutschland-Konzerte in NRW

Der Reggaeton-Star Bad Bunny tritt 2026 in Nordrhein-Westfalen auf. In Deutschland ist nur ein Stopp geplant - in Düsseldorf.

Von Bianca Hugo Düsseldorf - Der Reggaeton-Star Bad Bunny tritt im Juni 2026 in Nordrhein-Westfalen auf. Hierzulande ist nur ein Stopp geplant. Bad Bunny gilt als einer der fünf meistgehörten Künstlern des Streamingdienstes Spotify. © Amy Harris/Invision/AP/dpa In einem Presale beim Anbieter Ticketmaster konnten Fans bereits einen Tag vor dem offiziellen Vorverkaufsstart Tickets ergattern. Der Andrang war so groß, dass der Ticketanbieter am Nachmittag eine Zusatzshow in der Landeshauptstadt von NRW ankündigte. Die Konzerte am 20. und 21. Juni sind die einzigen Tour-Auftritte in Deutschland. Fans haben am Freitag erneut die Chance auf Karten. Die Preise für reguläre Tickets beginnen bei rund 75 Euro und gehen hoch bis zu 450 Euro. Zusätzlich gibt es noch VIP-Pakete. Bad Bunny hat mehr Streams als Drake oder Taylor Swift In Deutschland läuft Bad Bunny noch vergleichsweise selten im Radio. International wird er aber groß gefeiert. Schon sechs Jahre in Folge zählt der mehrfache Grammy- und Latin-Grammy-Sieger zu den fünf meistgehörten Künstlern des Streamingdienstes Spotify. 2020, 2021 und 2022 führte der - ausschließlich auf Spanisch singende - Künstler das Ranking sogar an. Er landete damit vor Stars wie Drake oder Taylor Swift. Mit seinem neuen Album "Debí tirar más fotos" (Ich hätte mehr Fotos machen sollen) geht er ab November auf Welttournee. Am 20. und 21.Juni 2026 tritt Bad Bunny in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf.

Titelfoto: Amy Harris/Invision/AP/dpa