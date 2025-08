05.08.2025 10:22 Einbruch in Grundschule in Bergisch Gladbach - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind gewaltsam in die Grundschule Frankenforst an der Taubenstraße in Bergisch Gladbach eingestiegen. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Von Jonas Reihl

Bergisch Gladbach - Unbekannte sind gewaltsam in die Katholische Grundschule Frankenforst an der Taubenstraße in Bergisch Gladbach eingestiegen. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch unklar. Alles in Kürze Unbekannte brechen in Grundschule ein

Hausmeister entdeckt Einbruchsspuren

Täter hebeln Schrank auf

Weitere Türen bleiben verschlossen

Weitere Türen bleiben verschlossen

Polizei sucht Zeugen Mehr anzeigen Offenbar haben die Unbekannten die unterrichtsfreie Zeit in den Sommerferien genutzt, um in die Grundschule in Bergisch Gladbach einzudringen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Wie die Polizei mitteilt, seien die Einbruchsspuren am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr durch den Hausmeister der Einrichtung bemerkt worden, nachdem dieser die Schule am Freitag zuvor "in einem ordnungsgemäßen Zustand" verlassen hatte. Die Einbrecher verschafften sich demnach Zugang zu den Räumlichkeiten, indem sie eine Außentür aufbrachen. Zudem sollen sie im Inneren einen Schrank aufgehebelt haben. Versuche, weitere Türen zu den Klassen- und Büroräumen aufzubrechen, blieben allerdings erfolglos. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht klar. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202-205-0 beim Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis zu melden.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa