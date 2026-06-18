Flauschiger Nachwuchs: Krefelder Zoo freut sich über seltene Pinguin-Babys

Eines der jungen Humboldt-Pinguinküken im Krefelder Zoo. Der seltene Nachwuchs gilt als wichtiger Erfolg für den Artenschutz. © Adam Mathea/Zoo Krefeld/dpa

Für zwei der Jungtiere stand eine Gewichtskontrolle an: Eines wiege 2,95 Kilogramm, das andere 1,74 Kilogramm, teilte eine Zoo-Sprecherin mit. Ein drittes Küken habe sich der Untersuchung entzogen, weil sein Nest in einer schwer zugänglichen Erdkuhle liege.

Seit 2014 sei es erst das zweite Mal, dass dort Nachwuchs geschlüpft sei. Zwar sei im Jahr 2020 ein Küken geschlüpft, aber wenige Tage später an einer Infektion verendet.

Diesmal sieht es besser aus: Fünf Pinguinpaare hätten insgesamt sieben Eier gelegt. Vier Küken seien vor rund vier Wochen geschlüpft, drei von ihnen seien lebensfähig.

Wenn der Nachwuchs durchkommt, sei dies der erste seit mehreren Jahrzehnten.