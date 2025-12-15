Hochzeit eskaliert komplett: Braut im Krankenhaus

Hemer - Eine Hochzeit in Nordrhein-Westfalen ist in eine Massenschlägerei ausgeartet.

Für ein Brautpaar aus NRW entwickelte sich die Hochzeit zu einem Albtraum. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Am Samstag fand sich die Traugemeinde in der Christkönig-Kirche in der Kleinstadt Hemer (Märkischer Kreis) zusammen, um einer Hochzeit beizuwohnen. Ein spezieller Hochzeitsbrauch verwandelte den eigentlich schönsten Tag des Brautpaares jedoch in völliges Chaos.

Auslöser für die Prügelei war das sogenannte "Krawattenwerfen". Ein Brauch, bei dem nicht der Brautstrauß, sondern die Krawatte des Bräutigams in die Menge geschleudert wird. Wer sie fängt, heiratet als nächstes - so zumindest in der Theorie.

In der Praxis schaukelte sich das lustige Spielchen zu einem wüsten Gewaltakt unter mehreren Anwesenden hoch, wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilte. Mit einem Großaufgebot wurden die Einsatzkräfte deshalb ungewollt zu Trauzeugen.

Besonders bitter endete die Hochzeit für die Braut. Sie wurde verletzt und musste gemeinsam mit einem weiteren Gast ins Krankenhaus eingeliefert werden.