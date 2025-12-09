Nach Tod von 13-Jähriger auf Klassenfahrt: Vater hält Mahnwache vor Schulministerium

Düsseldorf - Der Vater der 13-jährigen Emily, die 2019 bei einer Klassenfahrt in London gestorben war, hat am Dienstag eine Mahnwache vor dem NRW -Schulministerium abgehalten.

Kay Schierwagen hält bei der Mahnwache ein Schild mit der Aufschrift "Gerechtigkeit für Emily" hoch. © Oliver Berg/dpa

Er demonstriere für die Gerechtigkeit, sagte Kay Schierwagen. Er wolle auf das Behördenversagen im Zusammenhang mit dem Tod seiner Tochter aufmerksam machen. "Was da passiert ist, darf nie wieder passieren", sagte der 50-Jährige.

Er kritisierte auch NRW-Schulministerin Dorothee Feller (59, CDU): "Wenn sie mit uns nicht spricht, schauen wir eben persönlich vorbei."

Emilys Vater hatte das Land Nordrhein-Westfalen auf 125.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Es gehe ihm schlecht, er könne seinen Beruf nicht mehr ausüben und sei in Behandlung, sagte Schierwagen. Dennoch wolle er das Geld nicht für sich, sondern für eine Stiftung, die er gegründet habe, die diabeteskranken Kindern helfen solle.

Schierwagen kritisierte die Behörden, die eine außergerichtliche Einigung brüsk abgelehnt hätten. "Man hat mir böswillige Sachen unterstellt. Zum Beispiel, dass der Verlust meiner Tochter für mich gar nicht so schwer wiegen könne."