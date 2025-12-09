"NRW-Pressefoto 2025": Das sind die Gewinner-Bilder

Düsseldorf - Das Bild von einer Holocaust-Überlebenden hat für seine eindrucksvolle Inszenierung den diesjährigen ersten Preis beim Wettbewerb "NRW-Pressefoto 2025" gewonnen.

Ein eindrucksvolles Bild der Holocaust-Überlebenden Eva Weyl, das der Fotograf Bernd Thissen für dpa aufgenommen hat, gewinnt den ersten Preis beim Wettbewerb "NRW-Pressefoto 2025". © Bernd Thissen/dpa

Ausgezeichnet wurde damit der dpa-Fotograf Bernd Thissen, wie der Düsseldorfer Landtag mitteilte.

Das Siegerbild "Stimme für die Ewigkeit" zeigt die Zeitzeugin Eva Weyl (90), die in einem TV-Studio für ein Forschungsprojekt der TU Dortmund etwas verloren wirkend auf einem großen Stuhl fotografisch in Szene gesetzt wurde. Die vom Landtag benannte Jury hob unter anderem "eine dem Thema angemessene und für die journalistische Arbeit notwendige Balance aus Nähe und Distanz" hervor.

Der zweite Platz geht an Michael Bause, der für den "Kölner Stadt-Anzeiger" zwei lebensfrohe, aber im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schwer verletzte Jungen fotografiert hat.

Platz drei erhielt Ina Fassbender von der Nachrichtenagentur AFP für ihr Bild von einem Bundeswehr-Gelöbnis vor dem Landtag, das für seine außergewöhnliche Spannung gelobt wurde.