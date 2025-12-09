"NRW-Pressefoto 2025": Das sind die Gewinner-Bilder

Das Bild von einer Holocaust-Überlebenden hat für seine Inszenierung den diesjährigen ersten Preis beim Wettbewerb "NRW-Pressefoto 2025" gewonnen.

Von Bettina Grönewald

Düsseldorf - Das Bild von einer Holocaust-Überlebenden hat für seine eindrucksvolle Inszenierung den diesjährigen ersten Preis beim Wettbewerb "NRW-Pressefoto 2025" gewonnen.

Ausgezeichnet wurde damit der dpa-Fotograf Bernd Thissen, wie der Düsseldorfer Landtag mitteilte.

Das Siegerbild "Stimme für die Ewigkeit" zeigt die Zeitzeugin Eva Weyl (90), die in einem TV-Studio für ein Forschungsprojekt der TU Dortmund etwas verloren wirkend auf einem großen Stuhl fotografisch in Szene gesetzt wurde. Die vom Landtag benannte Jury hob unter anderem "eine dem Thema angemessene und für die journalistische Arbeit notwendige Balance aus Nähe und Distanz" hervor.

Der zweite Platz geht an Michael Bause, der für den "Kölner Stadt-Anzeiger" zwei lebensfrohe, aber im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schwer verletzte Jungen fotografiert hat.

Platz drei erhielt Ina Fassbender von der Nachrichtenagentur AFP für ihr Bild von einem Bundeswehr-Gelöbnis vor dem Landtag, das für seine außergewöhnliche Spannung gelobt wurde.

Nachwuchspreis für Foto von Männern, die Tod ihres Bruders betrauern

Der dpa-Fotograf Christoph Reichwein erhielt zudem einen Sonderpreis für einen ungewöhnlichen Ausschnitt aus dem Bundestagswahlkampf 2025 von Friedrich Merz (70, CDU), fotografiert Sekunden vor dessen Auftritt in Oberhausen - "am Übergang zwischen Backstage und Öffentlichkeit", wie die Jury hervorhob.

Der Nachwuchspreis geht an das von der Öffentlichkeit ausgewählte Bild "Tod eines Bruders", das einen emotionalen Moment in einem Prozess vor dem Landgericht Dortmund festhält. Zu sehen sind zwei Männer, die den Tod ihres Bruders betrauern.

Wettbewerb 2018 von NRW-Landtagspräsident André Kuper ins Leben gerufen

Landtagspräsident André Kuper (64, CDU) hatte den mit insgesamt 22.000 Euro dotierten Preis 2018 ins Leben gerufen. Für den diesjährigen Wettbewerb hatten nach Angaben des Landtags 60 Fotografinnen und Fotografen insgesamt 238 Bilder eingereicht.

"Das NRW-Pressefoto ist ein beeindruckender Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr", sagte Kuper. Ab Sonntag sind 30 ausgewählte Bilder für alle Besucher im Landtag ausgestellt.

