Ranking zeigt: Diese NRW-Stadt ist am besten gegen Klimagefahren gewappnet

Köln - Remscheid und Bielefeld sind laut einer Untersuchung so gut gegen Klimagefahren gerüstet wie keine anderen Großstädte in Deutschland.

Unter anderem in Solingen sind Sturmfluten nach Einschätzung der Experten wegen der geografischen Binnenlage unmöglich. © Henning Kaiser/dpa

Remscheid belegt den ersten Platz vor Bielefeld. Das niedersächsische Salzgitter und Solingen in NRW teilen sich den dritten Rang. Als gefährdet eingestuft wird hingegen Duisburg. Das zeigt ein neues Ranking von IW Consult im Auftrag der "Wirtschaftswoche" und des Onlineportals Immoscout24.

In Remscheid, Bielefeld und Solingen sind Sturmfluten nach Einschätzung der Experten wegen der geografischen Binnenlage unmöglich. Dass sie abseits großer Flüsse liegen, schützt sie demnach zusätzlich vor Überschwemmungen. Auch Hitzewellen seien weniger wahrscheinlich.

Bei der jährlichen Untersuchung werden aktuelle Lage (Niveau) und Veränderungsraten (Dynamik) von 71 kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen. Es flossen über 100 Indikatoren und mehr als 50.000 Datenpunkte aus Bereichen wie Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien und Lebensqualität ein.

Analysiert wurde zudem, wie anfällig die Städte für Klimagefahren wie Sturm, Starkregen und Dürre sind. Auf dieser Basis wurde das Klimarisiko bis 2050 berechnet.