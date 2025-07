Sommerferien in NRW: So ist die Lage an Flughäfen und auf den Straßen

Düsseldorf/Köln - Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben am Wochenende ohne Verkehrschaos und langes Warten begonnen.

Auch am gestrigen Samstag habe es auf den Autobahnen nur wenige Staus gegeben, meist aufgrund von Unfällen. Die Gesamtlänge der Staus habe sogar unter den Werten der Vorwoche gelegen. Dazu beigetragen habe wohl auch das Fahrverbot für schwere Lkw, das an den Samstagen in den Sommerferien gelte.

"Die Staulage ist sehr entspannt", sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein am heutigen Sonntagmittag. "Heute gibt es bisher praktisch keine Staus in NRW."

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn betrugen die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen den Internetseiten zufolge am Wochenende weniger als 10 Minuten. "Ich habe es hier selten so leer erlebt", sagte ein Passagier am Samstag am Flughafen Köln/Bonn.