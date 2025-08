06.08.2025 10:50 Streit in Solingen eskaliert: Mann feuert mit Schreckschusswaffe auf Kontrahenten

Ein Streit in Solingen (NRW) ist am Dienstagabend offenbar so sehr eskaliert, dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde.

Von Jonas Reihl

Solingen - Ein Streit in Solingen (NRW) ist am Dienstagabend offenbar so sehr eskaliert, dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Alles in Kürze Streit in Solingen eskaliert

Mann schießt mit Schreckschusswaffe auf Kontrahenten

42-Jähriger erleidet leichte Verletzungen

Polizei sichert Schreckschusswaffe und ermittelt

Tathergang und Grund des Streits noch unklar Mehr anzeigen Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort an der Kreuzung Goerdelerstraße/Kasinostraße in Solingen ausrücken. © Gianni Gattus Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch gegenüber TAG24 bestätigte, soll es gegen 23.30 Uhr auf der Kreuzung Goerdelerstraße / Kasinostraße zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern (52, 42) gekommen sein. In der Folge habe der 52-Jährige eine Schreckschusswaffe gezogen und auf seinen zehn Jahre jüngeren Kontrahenten geschossen, führte die Sprecherin aus. Der 42-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dieses habe er allerdings nach kurzer Zeit wieder verlassen können, hieß es. Die Polizei war mit mehreren Streifenteams im Einsatz. Die Schreckschusswaffe konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Dabei soll auch geklärt werden, warum es überhaupt zu dem Streit gekommen ist.

