19-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad: Wenige Stunden später ist er tot

Velbert - Ein 19-Jähriger ist in Velbert im Kreis Mettmann mit seinem Kleinkraftrad verunglückt und gestorben.

Der 19-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Der junge Mann kam auf der Kohlenstraße von der Fahrbahn ab und erlag wenige Stunden später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Warum der 19-Jährige die Kontrolle verlor, war zunächst unklar.

Ersthelfer hatten den Notruf gewählt.