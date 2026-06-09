A555 stundenlang gesperrt: Motorradfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Bornheim – Bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn der A555 ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei prüft Hinweise auf Fahrzeugteile auf der Autobahn und sucht Zeugen. © Alexander Franz

Ein Auto sei kurz vor Bornheim auf der linken Spur Richtung Bonn ins Schleudern geraten und habe dabei das auf der Mittelspur fahrende Motorrad erfasst, erklärte die Polizei.

Der 64-jährige Motorradfahrer landete in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-jährige Fahrer des Unfallautos wurde leicht verletzt. Warum er kurz nach 20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar.

Die Autobahn Richtung Bonn ist nach Aussage der Polizei weiterhin gesperrt. Der Verkehr werde ab Wesseling abgeleitet. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.