A555 stundenlang gesperrt: Motorradfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

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Bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn der A555 ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Von Jennifer Brückner

Bornheim – Bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn der A555 ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei prüft Hinweise auf Fahrzeugteile auf der Autobahn und sucht Zeugen.
Die Polizei prüft Hinweise auf Fahrzeugteile auf der Autobahn und sucht Zeugen.  © Alexander Franz

Ein Auto sei kurz vor Bornheim auf der linken Spur Richtung Bonn ins Schleudern geraten und habe dabei das auf der Mittelspur fahrende Motorrad erfasst, erklärte die Polizei

Der 64-jährige Motorradfahrer landete in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-jährige Fahrer des Unfallautos wurde leicht verletzt. Warum er kurz nach 20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar. 

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Die Autobahn Richtung Bonn ist nach Aussage der Polizei weiterhin gesperrt. Der Verkehr werde ab Wesseling abgeleitet. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer wurde in den Grüngürtel neben der Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt.
Ein 64-jähriger Motorradfahrer wurde in den Grüngürtel neben der Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt.  © Alexander Franz

Einem Polizeisprecher zufolge deuten erste Hinweise darauf hin, dass Teile von einem vorausfahrenden Fahrzeug auf der Fahrbahn lagen. Nun suchen die Ermittler Zeugen.

Titelfoto: Alexander Franz

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