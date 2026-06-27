BMW bei Crash mit Linienbus zerfetzt: Fahrer steckt schwer verletzt in Wrack fest

Bedburg-Hau (NRW) - Bei einem Zusammenprall mit einem Linienbus auf der B57 ist am frühen Samstagmorgen ein junger BMW-Fahrer schwer verletzt worden.

Der Unfallort bot den erfahrenen Einsatzkräften ein Bild des Schreckens. © Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden sowohl die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau als auch der Rettungsdienst des Kreises Kleve durch das automatische E-Call-System über den verheerenden Unfall informiert.

Demnach war es im Bereich einer lang gezogenen Kurve zwischen der Bienenstraße und Schloss Moyland zu einer Kollision gekommen. Aufgrund des Schadensbildes an beiden Fahrzeugen gehen die Einsatzkräfte von einem Frontalcrash aus.

Der 23-jährige Fahrer des BMW 1er wurde in seinem Wrack eingeklemmt und schwer verletzt. Für den Fahrer des Linienbusses lief der Unfall glimpflicher ab. Er erlitt nur leichte Verletzungen und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen.

Er wurde vor Ort zunächst durch den Rettungsdienst betreut und im Anschluss zur weiteren medizinischen Betreuung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus.