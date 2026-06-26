E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr, Polizei rätselt: Warum lag er auf einem Feldweg?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein E-Scooter-Fahrer hat nach einem Unfall oder medizinischen Notfall möglicherweise stundenlang hilflos auf einem Feldweg bei Dormagen gelegen.

Von Rolf Schraa

Dormagen - Ein E-Scooter-Fahrer hat nach einem Unfall oder medizinischen Notfall möglicherweise stundenlang hilflos auf einem Feldweg bei Dormagen gelegen.

Ein Passant fand den E-Scooter-Fahrer (46) auf dem Feldweg und rief die Rettungskräfte. (Symbolfoto)
Ein Passant fand den E-Scooter-Fahrer (46) auf dem Feldweg und rief die Rettungskräfte. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Dann rief ein Passant den Rettungsdienst und der 46-Jährige kam ins Krankenhaus.

Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, daher werden Zeugen gesucht.

Dem Passanten sei bereits mittwochmorgens um 5.45 Uhr ein E-Scooter aufgefallen, der verlassen an dem Feldweg zwischen Neuss-Allerheiligen und Dormagen-Nievenheim stand, sagte ein Sprecher der örtlichen Sicherheitsbehörde.

Keinen Bock mehr auf Fußball? Herbert Reul will Polizei bei Bundesligaspielen abziehen
Nordrhein-Westfalen Keinen Bock mehr auf Fußball? Herbert Reul will Polizei bei Bundesligaspielen abziehen

Als er nachmittags wieder an der Stelle vorbeikam und der E-Scooter immer noch dort stand, habe er angehalten und nachgeschaut.

Dabei habe er den Mann gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um einen Unfall handelte, an dem möglicherweise andere beteiligt waren.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

Mehr zum Thema NRW Unfall: