E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr, Polizei rätselt: Warum lag er auf einem Feldweg?

Dormagen - Ein E-Scooter-Fahrer hat nach einem Unfall oder medizinischen Notfall möglicherweise stundenlang hilflos auf einem Feldweg bei Dormagen gelegen.

Ein Passant fand den E-Scooter-Fahrer (46) auf dem Feldweg und rief die Rettungskräfte. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Dann rief ein Passant den Rettungsdienst und der 46-Jährige kam ins Krankenhaus.

Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, daher werden Zeugen gesucht.

Dem Passanten sei bereits mittwochmorgens um 5.45 Uhr ein E-Scooter aufgefallen, der verlassen an dem Feldweg zwischen Neuss-Allerheiligen und Dormagen-Nievenheim stand, sagte ein Sprecher der örtlichen Sicherheitsbehörde.

Als er nachmittags wieder an der Stelle vorbeikam und der E-Scooter immer noch dort stand, habe er angehalten und nachgeschaut.