Feuerwehr bietet sich Horror-Bild: Zwei Menschen sterben bei verheerendem Crash
Wuppertal - Horror-Unfall an einer Kreuzung im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld! Trotz schneller Maßnahmen sterben zwei Menschen bei dem Crash.
Als die Feuerwehr Wuppertal am Mittwochabend (24. Juni) gegen 22.40 Uhr zu einer schweren Kollision im Kreuzungsbereich der Briller Straße und Katernberger Straße gerufen wird, ist das Ausmaß des Unglücks noch nicht bekannt.
Beim Eintreffen wird dann jedoch klar, wie schwerwiegend der Unfall ist. Denn die Einsatzkräfte finden ein schwer beschädigtes Auto vor, in dem sich zwei Personen befinden.
Die beiden Insassen erleiden schwerste Verletzungen. Eine der betroffenen Personen wird durch den Crash auch noch in dem Auto eingeklemmt und kann nur durch die Feuerwehrleute mittels technischer Rettung befreit werden. Dazu nutzen die Kräfte ein hydraulisches Rettungsgerät.
Obwohl die beiden Menschen umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden, kommt für die beiden jede Hilfe zu spät.
Trotz aller eingeleiteten Maßnahmen erliegen die beiden Personen ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort.
Verheerender Crash an Kreuzung: Zehn weitere Menschen müssen betreut werden
Auch zehn weitere Menschen, die Zeugen des Unfalls sind, müssen an der Unfallstelle betreut werden. Unterstützung erhält die Feuerwehr dabei durch einen Notfallseelsorger.
Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wird die Briller Straße im Bereich des Unfallortes in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.
Für die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten wird die Einsatzstelle durch die Feuerwehr großflächig ausgeleuchtet.
Zudem sorgen die Feuerwehrleute dafür, dass die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und austretende Betriebsstoffe gesichert wird.
Warum es zu dem folgenschweren Unfall kommt und wie hoch der entstandene Sachschaden schlussendlich ist, dazu kann die Feuerwehr keine Angaben machen.
Die Ermittlungen hierzu führt die Polizei durch.
Titelfoto: Tim Oelbermann