Feuerwehr bietet sich Horror-Bild: Zwei Menschen sterben bei verheerendem Crash

Wuppertal - Horror-Unfall an einer Kreuzung im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld! Trotz schneller Maßnahmen sterben zwei Menschen bei dem Crash.

Bei einem schweren Unfall in Wuppertal-Elberfeld kommen zwei Menschen ums Leben. © Tim Oelbermann

Als die Feuerwehr Wuppertal am Mittwochabend (24. Juni) gegen 22.40 Uhr zu einer schweren Kollision im Kreuzungsbereich der Briller Straße und Katernberger Straße gerufen wird, ist das Ausmaß des Unglücks noch nicht bekannt.

Beim Eintreffen wird dann jedoch klar, wie schwerwiegend der Unfall ist. Denn die Einsatzkräfte finden ein schwer beschädigtes Auto vor, in dem sich zwei Personen befinden.

Die beiden Insassen erleiden schwerste Verletzungen. Eine der betroffenen Personen wird durch den Crash auch noch in dem Auto eingeklemmt und kann nur durch die Feuerwehrleute mittels technischer Rettung befreit werden. Dazu nutzen die Kräfte ein hydraulisches Rettungsgerät.

Obwohl die beiden Menschen umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden, kommt für die beiden jede Hilfe zu spät.

Trotz aller eingeleiteten Maßnahmen erliegen die beiden Personen ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort.