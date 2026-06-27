Frau lenkt Auto in Gegenverkehr und kracht in Roller: Fahrer in Lebensgefahr

Dormagen - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller ist in Dormagen ( Rhein-Kreis Neuss ) ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Die beiden Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Eine 67-jährige Autofahrerin war nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem 47-jährigen Rollerfahrer zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Neusser Straße zwischen den Ortsteilen Nievenheim und Allerheiligen.

Nach dem Zusammenprall kam die Frau den Angaben zufolge nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einer Böschung liegen. Sie wurde leicht verletzt. Beide Verletzte kamen in Krankenhäuser.

Für die Unfallaufnahme war die Neusser Straße bis zum Abend gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.