Junger Autofahrer kriegt Kurve nicht und kracht heftig gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Eschweiler - Heftiger Unfall in Eschweiler: Zwei junge Menschen sind dort mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden.

Alles in Kürze

Der 19-jährige Fahrer und sein Beifahrer (18) mussten nach dem schweren Crash aus dem Auto befreit werden. © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Aus bislang unbekannten Gründen hatte ein 19-jähriger Fahrer am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in einem Kreisverkehr an der Jülicher Straße mutmaßlich die Kurve nicht bekommen, wie die Aachener Polizei mitteilte.

Sein Fahrzeug überschlug sich in der Folge und krachte schließlich mit großer Wucht gegen einen Baum, wo es völlig demoliert stehen blieb.

Der junge Mann und sein 18-jähriger Beifahrer mussten nach TAG24-Informationen von Einsatzkräften aus dem Unfallwrack befreit werden und kamen anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik.