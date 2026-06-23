Mercedes-Fahrer will auf offener Straße wenden, dann knallt Motorrad-Fahrer (†53) ins Auto

Bergheim - Auf einer Landstraße nahe Bergheim (bei Köln ) hat es am Montagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer (53) kam dabei ums Leben.

Der weiße Mercedes wurde bei dem Unfall an der linken Seite beschädigt, das Motorrad landete im Gebüsch. © Alexander Franz/Erftkreis News

Der Polizei zufolge habe sich das Drama - bei dem ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes auf offener Straße wenden wollte - auf der B477 in Richtung Bergheim abgespielt.

Als der Biker zu einem Überholmanöver ansetzte, knallte er mit voller Wucht in den Mercedes, flog von seiner Maschine und prallte auf den Boden.

Bei dem Sturz zog er sich gravierende Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.