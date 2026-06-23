Mercedes-Fahrer will auf offener Straße wenden, dann knallt Motorrad-Fahrer (†53) ins Auto
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Bergheim - Auf einer Landstraße nahe Bergheim (bei Köln) hat es am Montagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer (53) kam dabei ums Leben.
Der Polizei zufolge habe sich das Drama - bei dem ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes auf offener Straße wenden wollte - auf der B477 in Richtung Bergheim abgespielt.
Als der Biker zu einem Überholmanöver ansetzte, knallte er mit voller Wucht in den Mercedes, flog von seiner Maschine und prallte auf den Boden.
Bei dem Sturz zog er sich gravierende Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.
Laut Polizei laufen die Ermittlungen, um nähere Hintergründe zum Unfall zu erfahren. Die betroffene Strecke war für rund eine Stunde gesperrt.
Titelfoto: Alexander Franz/Erftkreis News