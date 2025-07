Schwerer Unfall: Motorradfahrer prallt gegen anderen Biker und kracht gegen Laternenmast

Overath - Bei einem Unfall in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) hat sich ein Motorradfahrer (64) aus Köln am vergangenen Wochenende schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Der 64-jährige Biker aus Köln zog sich bei dem Crash schwere Verletzungen zu und kam in eine Klinik. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, war der Kölner am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit seiner Yamaha in den Heiligenhauser Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen an der Hohkeppeler Straße wieder verlassen.

Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge jedoch einen anderen Biker (61) aus Lohmar, der mit seiner Husqvarna gerade einen Fahrradfahrer am dortigen Fußgängerüberweg passieren ließ.

Der 64-Jährige prallte in der Folge erst gegen das Motorrad des Mannes, fuhr anschließend über eine Verkehrsinsel, krachte gegen einen Laternenmast und eine Mülltonne und kam schließlich auf dem Gehweg der Hohkeppeler Straße zum Liegen.

Sofort eilten Zeugen dem schwer verletzten Kölner zu Hilfe, ehe er durch hinzu alarmierte Rettungskräfte noch vor Ort erstversorgt wurde. Anschließend sei er mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden.

"Sein Motorrad wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt", schilderte der Sprecher.