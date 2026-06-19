Tragischer Unfall an Ampel: 10-Jähriger von Lkw angefahren

Krefeld - Ein zehn Jahre altes Kind ist in Krefeld von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es an einer Ampel, wie die Polizei mitteilte.

In Krefeld hat es einen tragischen Unfall gegeben, bei dem ein Zehnjähriger schwer verletzt wurde. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Junge habe am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr dort mit seinem Fahrrad bei Rot gewartet. Als die Ampel auf Grün sprang, sei der Zehnjährige losgefahren.

Gleichzeitig habe allerdings der Fahrer des Lastwagens, der neben dem Jungen anfuhr, von der Parkstraße nach rechts auf die Friedensstraße abbiegen wollen.