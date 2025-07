Von der Straße abgekommen und im Graben gelandet: Hyundai-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kürten - Bei einem Unfall in Kürten im Kölner Umland am Dienstagnachmittag wurde eine 58-Jährige schwer verletzt.

Der Hyundai landete im Straßengraben und musste abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Die Frau aus Rösrath war gegen 13 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Kölner Straße in Richtung Wipperfürth unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und in einem Straßengraben landete.

Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Demnach habe sich die 58-Jährige mithilfe eines Ersthelfers aus dem Fahrzeugwrack befreien können, ehe sie dem Rettungsdienst übergeben wurde.

Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihre schweren Verletzungen behandelt werden.