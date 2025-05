Zwei wichtige Autobahnen gesperrt! Hier braucht Ihr am Wochenende Geduld

Leverkusen/Essen - Autofahrer müssen an diesem Wochenende auf mehreren wichtigen Strecken mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Auf dem Kölner Autobahnring wird wegen Bauarbeiten die A1 zwischen Leverkusen-West und Leverkusen voll gesperrt. Grund für die Sperrungen sind Arbeiten in der Nähe der neuen Leverkusener Rheinbrücke.

Statt der Umleitungen könnten Verkehrsteilnehmer auch die Rheinfähre zwischen Leverkusen-Hitdorf und Köln-Langel nutzen, so die Autobahn GmbH. Die Fähre stehe Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Fahrer auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz werden ab dem Kreuz Leverkusen nur noch bis zum Kreuz Leverkusen-West weitergeleitet und müssen dort auf die A59 Richtung Düsseldorf fahren bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Rheindorf und ab dort auf die A59 nach Leverkusen zurück bis zum Kreuz Leverkusen-West. Von dort kommend ist eine Weiterfahrt auf die A1 nach Koblenz möglich.

Reisende, die bei Leverkusen auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs sind, werden laut Autobahn GmbH auf die A59 nach Düsseldorf und auf die A46 umgeleitet.

Die erste neue Rheinbrücke wurde bereits Anfang 2024 für den Verkehr freigegeben. © Federico Gambarini/dpa

Der ADAC Nordrhein warnt infolge der Baustelle vor einem erhöhten Staurisiko. Zwar erfolge die Vollsperrung an einem Wochenende, allerdings gäbe es an den Autobahnen am sogenannten Kölner Ring ohnehin viele Baustellen und dementsprechend auch eine hohe Staugefahr, sagte ein Sprecher.

Die marode alte Rheinbrücke wird durch zwei neue Autobahnbrücken ersetzt, die dem erhöhten Verkehrsaufkommen Rechnung tragen sollen.

Die erste neue Brücke wurde bereits Anfang 2024 freigegeben. Die zweite neue Brücke entsteht nach dem Abriss der alten.

Bei den Bauarbeiten am Wochenende geht es um den A1-Abschnitt unmittelbar vor dem Rhein auf östlicher Seite.

Das Projekt um die neuen Brücken soll voraussichtlich Ende 2027 fertiggestellt sein. Dann stünden in jede Fahrtrichtungen vier Spuren statt drei zur Verfügung.