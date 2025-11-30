Glühwein ist in aller Munde, aber was darf dort eigentlich rein?

Deutschland - Die Adventszeit ist da und damit Glühwein buchstäblich wieder in aller Munde. Doch was gehört rein und was nicht? Und wer hat den heißen Winterwein eigentlich erfunden? Hier erfahrt Ihr es.

Was wir heute als Glühwein kennen, wird erst seit den 1950er Jahren in Flaschen abgefüllt. © 123RF/pressmaster

Wer hat den Glühwein erfunden? Ganz klar ist das nicht. Das erste überlieferte Glühweinrezept stammt aus Sachsen.

Zumindest hielt es der Historiker August Raugraf von Wackerbarth (1770-1850) am 11. Dezember 1834 schriftlich fest. Darin wurde der Rotwein mit Zimt, Ingwer, Anis, Granatapfel, Muskatnuss, Kardamom und Safran gewürzt sowie mit Zucker oder Honig gesüßt.

Die Anfänge des Glühweins reichen aber noch viel weiter zurück.

So kannten bereits die Römer einen Gewürzwein namens "Conditum Pradoxum", der mit Honig und Gewürzen wie Zimt, Lorbeer, Sternanis, Koriander oder Thymian eingekocht wurde.

Auch im Mittelalter und der Renaissance kannte man einen gewürzten Rotwein, Hypocras genannt, der kalt und warm genossen wurde.

Glühwein, wie wir ihn heute kennen, stellte erstmals 1956 Rudolf Kunzmann in seiner Augsburger Weinkellerei her und füllte ihn in Flaschen ab. Funfact: Zu jener Zeit war es nicht erlaubt, Wein mit Zucker und Gewürzen zu mischen. Deshalb musste Kunzmann mehrere Strafen zahlen.

Erst Ende der 1950er-Jahre wurde Glühwein dann legalisiert.