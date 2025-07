Dein Hund frisst Papier wie Leckerlis? Daran liegt es

Viele Besitzer kennen es: Immer wieder erwischt man seinen Hund dabei, wie er auf etwas kaut, was er eigentlich gar nicht haben dürfte. Kurzum: Der Hund frisst Papier. Was hat das Verhalten zu bedeuten und wie kann man es unterbinden?

Dass ein Hund unschuldig in seinem Körbchen liegt und auf den Resten herumkaut, ist allerdings kein generell abnormales Hundeverhalten .

Vielleicht kamst Du schon einmal zu zerfetzten Taschentüchern, zerrissenen Zeitungen oder abgerolltem Toilettenpapier im Flur nach Hause. Auf der Suche nach dem besten Stoff sind sich die Hunde nicht zu schade, auch an Mülleimer zu gehen und sie zu durchsuchen.

Das Fressen von Papier kann bei Hunden auch ein Anzeichen von Stress, Angst oder Zwangsverhalten sein. Gründe für Anspannung können beispielsweise plötzliche Veränderungen im Umfeld oder der Routine von Hunden sein. Das Kauen von Papier wirkt auf Vierbeiner dabei so beruhigend wie das Nägelkauen einiger Menschen.

Aufmerksamkeit

Vielleicht wurde ein Hund in der Vergangenheit für dieses Verhalten mit Aufmerksamkeit belohnt. Vielen Hunden ist dabei egal, ob es sich um Lob oder Tadel handelt.

Nährstoffmangel

Wurde die Ursache bisher noch nicht identifiziert, kann eventuell eine falsche Ernährung mit dem Verhalten zusammenhängen. Speziell bei einem Ballaststoffmangel sowie bei einem Defizit an Zink oder Eisen frisst ein Hund gelegentlich ungeeignete Dinge. Bei einem Verdacht kann ein Arzt die Mangelerscheinung ermitteln.

Ein Nährstoffmangel ist auch eine der möglichen Ursachen für das Pica-Syndrom - einer Verhaltensstörung, bei der Hunde nicht essbare Dinge fressen.

Zahnwechsel

Vor allem, wenn Welpen zahnen, ist ihr Kautrieb ausgeprägt. Dann können sie auf allem, was ihnen so in den Weg kommt, herumkauen.

(Schein-)Schwangerschaft

Das Zerreißen und Sammeln von Papierfetzen kann man gelegentlich bei trächtigen Hündinnen beobachten. Auch bei einer Scheinschwangerschaft dienen Papierfetzen und Decken einem Nestbau. Ein weiteres Anzeichen dafür ist Scharren mit den Pfoten auf einem Kissen.