Dürfen Katzen Käse essen? Die Käsesorte ist entscheidend

Es gibt wohl kaum eine Katze, die nicht um den Tisch schleicht, wenn Menschen essen. Hier und da fällt bestimmt ein Leckerli ab. Bei so manchen Lebensmitteln gilt aber besondere Vorsicht. Dürfen Katzen Käse essen, sollte sich z. B. jeder Besitzer als Frage stellen. TAG24 liefert die Antwort.

Aber hin und wieder mal ein Stück Käse kann doch dem Stubentiger nicht schaden, oder? Das kommt ganz darauf an. Worauf genau, erklärt dieser Beitrag.

Die gute Nachricht vorab: Prinzipiell ist Käse nicht giftig für Katzen. Aber wie es oftmals so ist, die Menge bzw. in diesem Fall auch die Sorte macht's. Es ist also nicht unbedingt lebensbedrohlich, wenn die Katze hin und wieder mal ein Stückchen Käse frisst, auf dem täglichen Speiseplan sollte er allerdings nicht stehen.

Das hat auch durchaus seine Gründe. Zum einen stecken in vielen Käsesorten ungesunde Fette und es sind oftmals viel Salz oder andere Gewürze hinzugefügt, was so mancher Katze auf den Magen schlagen kann. Zum anderen enthalten etliche Käseerzeugnisse Laktose, welche die meisten Stubentiger nicht vertragen.

Denn was so manchen jetzt vielleicht überraschen dürfte, insbesondere die Miezen im Erwachsenenalter vertragen häufig keine tierische Milch und demzufolge auch keine daraus erzeugten Produkte. Sprich: Sie sind laktoseintolerant.

Da auch Käse zu den Milcherzeugnissen gehört, sollte bei der Fütterung damit einiges berücksichtigt werden.