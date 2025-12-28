Tierrettung warnt: So gefährlich ist Schokolade für Haustiere

Chemnitz – Naschen gehört in der Weihnachtszeit dazu, doch die Tierrettung Chemnitz schlägt Alarm: Was für uns Genuss ist, kann für Vierbeiner schnell lebensgefährlich werden!

Süßigkeiten sind für unsere geliebten Vierbeiner keine Freude. (Symbolbild) © Sonja Rachbauer/Shotshop/picture alliance

Schokolade ist besonders gefährlich, denn je höher der Kakaoanteil, desto giftiger wirkt das enthaltene Theobromin. Schon kleine Mengen können schwere Vergiftungen auslösen.

Typische Symptome sind Erbrechen, Durchfall, Zittern, starkes Hecheln bis hin zu Krämpfen.

Aber auch Zimtsterne und anderes Weihnachtsgebäck können gefährlich sein - vor allem dann, wenn sie Zuckerersatzstoffe wie Xylit oder Stevia enthalten. Ebenso giftig sind die Blätter des Weihnachtssterns, die gerne einmal angeknabbert werden.

Bei Verdacht auf eine Vergiftung sollten Tierhalter sofort handeln und einen Tierarzt oder die Tierrettung (Notruf: 0157 35800022) kontaktieren! Rund um die Uhr berät außerdem der Giftnotruf (0361 730730).