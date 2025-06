Nach Urteilsverkündung aus Fenster gesprungen: Getürmter Sträfling gefasst

Alles in Kürze

Nach seiner Verurteilung war der Mann aus einem Fenster des Landgerichts Saarbrücken entkommen. (Archivbild) © Oliver Dietze/dpa

Der 42 Jahre alte Mann sei nach Hinweisen aus der Bevölkerung in einer leerstehenden Wohnung in Saarbrücken entdeckt und widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Er kam zurück in die JVA Saarbrücken.

Der Mann war am Freitag nach einem Prozess gegen ihn direkt aus dem Gerichtssaal getürmt.

"Nach Urteilsverkündung gegen 15.10 Uhr sprang der Strafgefangene über die Anklagebank zum Fenster und konnte fliehen", hieß es von der Polizei. Ein Justizvollzugsbeamter habe noch versucht, ihn bei der Flucht aus dem Gerichtssaal festzuhalten, er sei leicht an den Händen verletzt worden.