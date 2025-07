Auf diesen neuen Discounter können sich Besucher des ElbeParks freuen

2017 hat Nadine Hauschild einen eigenen Markt in Wolfsburg eröffnet, 2021 kam einer in Nordenham dazu. Hermsdorf ist nun schon der dritte Laden in ihrem selbstständigen Repertoire. © Thomas Philipps

Am Montag hat Thomas Philipps in dem Einkaufszentrum in Hermsdorf eröffnet. Das teilte der Sonderpostenmarkt in einer Pressemeldung mit.

Auf rund 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet das Niedersachsener Unternehmen nun Lebensmittel, Deko, Haushaltswaren und alles für den Garten an.

Geführt wird der Markt in der Börde von Nadine Hauschild, deren Vater schon 1997 einen Standort übernahm.

Inzwischen sind es drei Generationen der Hauschilds, die in den Filialen von Thomas Philipps zu finden sind.

In dem zwölfköpfigen Team in der Börde ist Nadines jüngster Sohn Jacob, der nach abgeschlossener Ausbildung bei ihr inzwischen der stellvertretende Marktleiter ist. Daneben führt ihr ältester Sohn einen Markt in Bremen sowie die Kinder ihres Bruders Standorte in Süddeutschland.