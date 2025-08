06.08.2025 14:53 Besonders schwerer Diebstahl in 16 Fällen: Polizei schnappt Serientäter

Die Polizei in Halle (Saale) hat am Montag offenbar einen Serientäter gestellt. In insgesamt 16 Fällen wird dem Mann besonders schwerer Diebstahl vorgeworfen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Halle (Saale) - Eher zufällig hat die Polizei in Halle (Saale) einen mutmaßlichen Serientäter feststellen können. Dem Mann serbischer Herkunft wird nun in gleich 16 Fällen besonders schwerer Diebstahl vorgeworfen. Der zuständige Richter erließ einen Haftbefehl und setzte dem Treiben des Verdächtigen damit ein Ende. Alles in Kürze Polizei in Halle fasst Serientäter

23-Jähriger Serbe verdächtig in 16 Fällen

Diebstähle in Halle und Umgebung

Hochwertige Werkzeuge und Geräte entwendet

Haftbefehl erlassen Der zuständige Haftrichter erließ am Dienstagabend einen Haftbefehl. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Wie Polizeisprecher Alexander Junghans am heutigen Mittwoch mitteilte, sei der 23-Jährige bereits am Montag bei einer Verkehrskontrolle in der Gustav-Staude-Straße im Stadtteil Halle-Silberhöhe ins Visier der Ermittler geraten. Dabei habe der Mann gefälschte kroatische Personaldokumente vorgelegt. "Die anschließenden Überprüfungen sowie die Auswertung zahlreicher Spuren führten zu seiner Identifizierung als Tatverdächtiger in einer Serie gewerbsmäßig begangener Diebstähle", so Junghans. Insgesamt werden dem Serben, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, 16 besonders schwere Fälle des Diebstahls vorgeworfen. Die Taten ereigneten sich dabei sowohl im Stadtgebiet Halles als auch im Saalekreis, Burgenlandkreis und im Landkreis Mansfeld-Südharz. Vier der Taten blieben im Versuchsstadium. Abgesehen hatte es der Berufsdieb dabei offenbar auf hochwertige Werkzeuge und technische Geräte, die er aus Kleintransportern von Firmen entwendete. Haftbefehl erlassen Die zuständigen Fahnder des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte und Bandenkriminalität führten den Tatverdächtigen am Dienstag dem zuständigen Richter vor, der einen Haftbefehl erließ. Daraufhin wurde der 23-Jährige noch am Abend an die Justizvollzugsanstalt Halle überstellt. "Die Gesamtschadenshöhe ist immens und bedarf noch einer abschließenden Erhebung", so Polizeisprecher Junghans weiter. Ob weitere Personen an den Taten beteiligt waren, oder der Mann selbst für weitere Delikte verantwortlich ist, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa