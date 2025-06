Horror-Vorfall in Notaufnahme: "Sein Körper war zu 99 Prozent verbrannt"

Magdeburg - Wie hektisch ist es an einem Wochenende in der Notaufnahme im Uniklinikum Magdeburg ? Die DMAX-Sendung "Notaufnahme: Samstagnacht" berichtet von einem Horror-Vorfall.

Die DMAX-Sendung "Notaufnahme: Samstagnacht" berichtet vom Schicksal eines Feuer-Toten. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Einen so schlimmen Vorfall sieht selbst das geschulte Pflegepersonal in der Notaufnahme selten. An einem späten Samstagabend wurde ein Patient eingeliefert, der bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus entdeckt wurde.

"Wir haben ihn lebend noch zu uns bekommen, es hat sich leider so stark verschlechtert, dass er bei uns verstorben ist", berichtete Teamleiter Daniel Napiontek in der DMAX-Doku.

Die Details waren erschreckend: Die Verbrennungen an über 99 Prozent seines Körpers hatten den sogenannten Grad vier erreicht.

"Da war der ja komplett verkohlt", kommentierte Chefarzt Dr. Stephan Singöhl, als seine Kollegen ihn über den Vorfall informierten.

In der Klinik wurde eine ärztliche Leichenschau durchgeführt. Da der Tod des Mannes nicht als natürlich klassifiziert werden konnte, so Singöhl, wurde die Leiche an die Kriminalpolizei übergeben.