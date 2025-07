02.07.2025 21:27 908 Auto rast auf Spielplatz: 72-Jähriger stirbt am Unfallort

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Verbandsgemeinde An der Finne ein tödlicher Verkehrsunfall.

Von Annika Rank

Bergwinkel - Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Verbandsgemeinde An der Finne ein tödlicher Verkehrsunfall.

72-Jähriger stirbt am Unfallort

Unfallursache noch ungeklärt

Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen

Der 72-jährige Unfallfahrer starb noch vor Ort. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, war das Auto in der Oberdorfstraße unterwegs, als es gegen 16.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in der Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen rauschte weiter auf das Gelände eines angrenzenden Spielplatzes, wo er gegen einen Turm krachte und so zum Stehen kam. Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Personen auf dem Spielplatz. Nachdem der 72-jährige Fahrer zunächst das Bewusstsein verloren hatte, verstarb er schließlich noch vor Ort. Ein medizinisches Problem könne laut Ripke aktuell als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die 53-jährige Beifahrerin erlitt nur leichte Verletzungen, wurde aber aufgrund eines Schocks ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallstelle musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund drei Stunden lang gesperrt werden. Der Spielplatz soll auch bis auf Weiteres gesperrt bleiben.

