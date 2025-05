Frauen aus Auto geschleudert: Zwei Tote und drei Verletzte nach Horror-Unfall

Colbitz - Schrecklicher Vorfall im Landkreis Börde: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden bei einem Verkehrsunfall zwei Frauen getötet. Drei Männer wurden zum Teil schwer verletzt.

Sie wurden beide so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort verstarben. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Gegen 2 Uhr war die Gruppe in einem Auto zwischen Angern und Colbitz ( Sachsen-Anhalt ) unterwegs, als dieses aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Die Bergungsarbeiten am Unfallort dauerten auch noch am Donnerstagmorgen an.