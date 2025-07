Heftiger Kreuzungs-Crash: Motorradfahrer schwer verletzt

Barleben - Schock-Moment in der Börde: Bereits am Sonntagnachmittag krachten an einer Kreuzung ein Kleinwagen und ein Motorrad zusammen. Ein Mann wurde verletzt.

In Barleben waren an einer Kreuzung ein Toyota und ein Motorrad zusammengekracht. © Polizeirevier Börde

Gegen 15.30 Uhr war eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota in der Straße In der Lehmkuhlenbreite in Barleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs und geriet an die dortige Kreuzung.

Dabei bemerkte sie den vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen auf seinem Motorrad nicht. Der Mann legte noch eine Gefahrenbremsung hin, es war aber zu spät.

Wie das Polizeirevier Börde am heutigen Dienstag mitteilte, rammte der Toyota das Motorrad mit hoher Geschwindigkeit.

Der 41-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Zum Sachschaden machte die Polizei keine Angaben.