10.06.2025 22:14 Unglück auf der Elbe: Auto rollt von Fähre ins Wasser

Ein Auto rollt von der Elbfähre in Sandau in den Fluss. Es saß aber niemand mehr in dem Fahrzeug.

Von Sophia-Caroline Kosel Sandau - Ein Auto ist am Abend von der Elbfähre in Sandau (Landkreis Stendal) ins Wasser gerollt und dann untergegangen. Alles in Kürze Auto rollt von Elbfähre in Sandau ins Wasser

Niemand saß im Fahrzeug

Fahrzeug wird am Mittwoch geborgen

Fähre darf wieder in Betrieb gehen

Ursache des Unfalls ist unklar Mehr anzeigen Das Auto versankt vollständig in der Elbe. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Es saß aber in diesem Moment niemand im Fahrzeug, wie Sprecher von Polizei und Wasserschutzpolizei sagten. Das Fahrzeug soll am Mittwoch aus dem Wasser geborgen werden.

Bis dahin dürfe die Fähre wieder in Betrieb gehen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Warum sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und von der Fähre rollte, war noch unklar.

Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa