Geheimnisse in dunkler Tiefe: Taucher erkunden sächsischen Badesee

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Taucher des Tauchclub Borna haben exklusive Aufnahmen vom Grund des Kulkwitzer Sees in Leipzig geteilt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Wasseroberfläche des Kulkwitzer Sees im Südwesten von Leipzig haben sicherlich die meisten Einwohner der Stadt schon einmal gesehen. Was tief auf dem Boden versteckt liegt, ist allerdings für viele ein Geheimnis - bis jetzt.

Am Grund des Kulkwitzer Sees kann man unter anderem eine Hunde-Figur sehen, die aussieht, als wäre sie angeleint.
Am Grund des Kulkwitzer Sees kann man unter anderem eine Hunde-Figur sehen, die aussieht, als wäre sie angeleint.  © Screenshot/Tauchclub Borna e.V.

Mitglieder des Tauchclub Borna e.V. haben auf Facebook ein Video von einem ihrer Tauchgänge geteilt.

Da das Wasser extrem klar ist, kann man bis auf den Grund blicken. Neben Unterwasserpflanzen, kleineren Fischen und versunkenem Holz sticht in dem Video vor allem eine Sache besonders hervor: Die Taucher entdeckten eine Statue von einem Hund, die durch das Wasser bereits etwas beschädigt wurde.

Es wirkt, als wäre sie an einem Stück Holz festgebunden und würde nur brav darauf warten, dass sein Herrchen oder Frauchen zurückkommt.

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Bei dem Ausflug hatten die Taucher noch zusätzlich Glück. Ein großer Wels schwamm ganz nah und scheinbar friedlich an ihnen vorbei. Er ließ sich von den Menschen und der Kamera nicht stören und ermöglichte so besondere Aufnahmen.

Wenn man Glück hat, kann man bei den Tauchgängen auch den Bewohnern des Sees begegnen.
Wenn man Glück hat, kann man bei den Tauchgängen auch den Bewohnern des Sees begegnen.  © Screenshot/Tauchclub Borna e.V.

Bedingungen zum Tauchen sind im "Kulki" sehr gut

Der Kulkwitzer See ist bis zu 32 Meter tief. Die Unterwasserwelt bleibt vielen deswegen verborgen.
Der Kulkwitzer See ist bis zu 32 Meter tief. Die Unterwasserwelt bleibt vielen deswegen verborgen.  © Screenshot/Tauchclub Borna e.V.

Wie Gunter Kühn vom Tauchclub Borna e.V. gegenüber TAG24 erklärte, sei es natürlich Glück, wenn man so einen Wels von Nahem sieht.

Den Rest könne man aber jederzeit sehen, da die Bedingungen zum Tauchen im Kulkwitzer See sehr gut sind. Alle Aufnahmen wurden außerdem in einem Tauchgang gemacht.

Wer sich die Unterwasserwelt auch einmal in echt ansehen möchte, kann sich bei dem Verein melden. Willkommen sind bereits aktive Taucher, die Gleichgesinnte suchen, und Anfänger, die zum Taucher ausgebildet werden möchten.

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Das ganze Video könnt Ihr Euch hier anschauen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Tauchclub Borna e.V.

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