Geheimnisse in dunkler Tiefe: Taucher erkunden sächsischen Badesee

Leipzig - Die Wasseroberfläche des Kulkwitzer Sees im Südwesten von Leipzig haben sicherlich die meisten Einwohner der Stadt schon einmal gesehen. Was tief auf dem Boden versteckt liegt, ist allerdings für viele ein Geheimnis - bis jetzt.

Am Grund des Kulkwitzer Sees kann man unter anderem eine Hunde-Figur sehen, die aussieht, als wäre sie angeleint. © Screenshot/Tauchclub Borna e.V.

Mitglieder des Tauchclub Borna e.V. haben auf Facebook ein Video von einem ihrer Tauchgänge geteilt.

Da das Wasser extrem klar ist, kann man bis auf den Grund blicken. Neben Unterwasserpflanzen, kleineren Fischen und versunkenem Holz sticht in dem Video vor allem eine Sache besonders hervor: Die Taucher entdeckten eine Statue von einem Hund, die durch das Wasser bereits etwas beschädigt wurde.

Es wirkt, als wäre sie an einem Stück Holz festgebunden und würde nur brav darauf warten, dass sein Herrchen oder Frauchen zurückkommt.

Bei dem Ausflug hatten die Taucher noch zusätzlich Glück. Ein großer Wels schwamm ganz nah und scheinbar friedlich an ihnen vorbei. Er ließ sich von den Menschen und der Kamera nicht stören und ermöglichte so besondere Aufnahmen.