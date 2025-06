DDR-Urlaubsglück an der Ostsee: Ferienheim der Werkstätten Hellerau verfällt

Grabow/Dresden - All-inclusive-Urlaub gab's schon zu DDR-Zeiten - und nicht nur in FDGB-Ferienheimen! Ein Prestige-Ferienobjekt der Deutschen Werkstätten Hellerau versprach Betriebsangehörigen die perfekte Welle an der Ostsee. Bis zur Wende. Heute ist es ein verlassener Ort mit morbidem Charme.

So sah DDR-Urlaubsidylle aus: Barbara steht beim ersten Rügen-Urlaub der Vielhauers 1981 vor einem reetgedeckten Gebäude der Hellerauer Urlaubsanlage. © Eric Münch

Wir schmeißen die Zeitmaschine an und beamen uns 44 Jahre in tiefste DDR-Vergangenheit. Sommer 1981. In Dresden packt Familie Vielhauer ihre Koffer, um an die Ostsee zu fahren - zur legendären Badewanne der Sachsen. Die Kinder Thomas (damals 10) und André (14) packten die Schwimmreifen ein.

In aller Herrgottsfrühe geht's um 3 Uhr los. "Wir wollten in Berlin nicht in den Berufsverkehr kommen", sagt Familienvater Jochen (heute 70). Statt wie heute über die Autobahn ging es damals noch über die B 96. Jochen: "Es kursierte der Spruch, nehmt Essen mit, wir fahren durch Brandenburg."

Ziel der Reise war das Betriebsferienheim der Deutschen Werkstätten Hellerau in Grabow, am Südzipfel der Ostseeinsel Rügen. Jochen hatte einen der begehrten Urlaubsplätze auf der Insel Rügen ergattert und wusste schon ganz genau, was ihn erwartet.

"Schließlich hatte ich 1974 geholfen, die Ferienanlage mit aufzubauen", erzählt er.