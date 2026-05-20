20.05.2026 16:17 Diese A4-Ausfahrt wird morgen voll gesperrt

Am Donnerstag wird von 10 bis spätestens 15 Uhr die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - Sperrung der A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Fahrtrichtung Dresden!

Am Donnerstag wird die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa Am Donnerstag wird von 10 bis spätestens 15 Uhr die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt.