Diese A4-Ausfahrt wird morgen voll gesperrt
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Limbach-Oberfrohna - Sperrung der A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Fahrtrichtung Dresden!
Am Donnerstag wird von 10 bis spätestens 15 Uhr die A4-Ausfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna in Richtung Dresden voll gesperrt.
Grund dafür ist laut die Autobahn GmbH des Bundes die Errichtung einer neuen Verkehrszeichenbrücke. Die Umleitung ist ausgeschildert.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa