27.06.2025 07:48 910 Hitze-Sommer in Sachsen macht kurz Pause, meldet sich dann aber stärker zurück

Das Wetter in Sachsen kühlte am Donnerstagabend ab. Das ist auch am Freitag spürbar, doch dann meldet sich der Sommer mit voller Kraft am Wochenende zurück.

Von Tamina Porada

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa; Screenshot/wetteronline.de